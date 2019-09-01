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США и Китай начали вводить новые пошлины

Новости » Политика    01.09.2019 - 11:21
США и Китай начали вводить новые пошлины
Коллаж РБК-Украина

Новые пошлины вступили в силу 1 сентября

Соединенные Штаты Америки (США) и Китай в воскресенье, 1 сентября, начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в 7:00 по киевскому времени вступили в силу новые 5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью выше 75 млрд долларов.

Со своей стороны Вашингтон должен повысить пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями в 10%. Таким образом, торговые пошлины США на товары из Китая с 1 сентября составят 15%.

Напомним, что в октябре ожидается еще один раунд повышение пошлин США на товары из Китая. С 1 октября Вашингтон планирует повысить до 30% пошлины на китайские товары общей стоимостью 250 млрд долларов.

Также новое повышение пошлин запланировано и в Китае. Пекин с 15 декабря этого года может вернуть 25% пошлины на американские автомобили.

РБК-Украина писало, что Трамп пожалел о решение поднять пошлины на импорт из Китая на 5%. По словам пресс-секретаря американского президента Стефани Гришем, Трамп не расстроен эскалацией конфликта с Пекином, а расстроен тем, что поднял тарифы только на 5%.

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