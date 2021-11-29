У США назвали найнадійніший спосіб захисту від штаму "Омікрон"

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація являється єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон". Він також зазначив, що для вивчення заразності нового варіанту знадобиться як мінімум декілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Існуючі вакцини, за всією видимістю, забезпечують певний ступінь захисту від тяжких випадків COVID. Фаучі також підтвердив, що бустерна вакцинація повністю щеплених людей забезпечує надійний захист від COVID", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, експерти Білого дому рекомендували всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.

"Тим, хто ще не зробив щеплення, слід негайно вакцинуватися. У США право на ревакцинацію є у тих, хто щепився препаратами Pfizer та Moderna понад шість місяців тому та Johnson & Johnson більше одного або двох місяців тому", - додають у повідомленні.