В США назвали российских военных в Венесуэле "прямой угрозой"

Соединенные Штаты Америки предупредили Россию и другие страны, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что будут рассматривать отправку военнослужащих и военной техники в страну как "прямую угрозу" региональной безопасности. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Мы решительно предостерегаем силы, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных средств в Венесуэле или в других частях с целью проведения или расширения военных операций", - заявил Джон Болтон.

Кроме того, Болтон добавил, что США продолжать защищать свои интересы и интересы своих партнеров в Западном полушарии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна уйти" из Венесуэлы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны России с группой военнослужащих. После чего, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны.

Кроме того, 25 марта в стране произошло очередное массовое выключения электроэнергии. Оно затронуло 16 из 21 штатов Венесуэлы.