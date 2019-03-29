У США назвали російських військових у Венесуелі "прямою загрозою"

Сполучені Штати Америки попередили Росію та інші країни, які підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що будуть розглядати відправку військовослужбовців і військової техніки в країну як "пряму загрозу" регіональної безпеки. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Reuters.

"Ми рішуче застерігаємо сили, що перебувають за межами Західної півкулі, від розгортання військових засобів у Венесуелі або в інших частинах з метою проведення або розширення військових операцій", - заявив Джон Болтон.

Крім того, Болтон додав, що США продовжувати захищати свої інтереси та інтереси своїх партнерів в Західній півкулі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "Росія повинна піти" з Венесуели.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Росії з групою військовослужбовців. Після чого, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що заявив, що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни.

Крім того, 25 березня в країні відбулося чергове масове вимкнення електроенергії. Воно торкнулося 16 з 21 штатів Венесуели.