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США назвали реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань "вопиющей провокацией"

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 08:52
США назвали реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань "вопиющей провокацией" Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была "вопиющей провокацией". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на Восточноазиатском саммите в Камбодже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе

Напомним, обстановка вокруг Китая и Тайваня накалилась из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай в день визита Пелоси анонсировал масштабные военные учения, которые проводят возле Тайваня.

Подробнее о том, почему визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань так раздражает пекинский режим и может ли в Восточной Азии вспыхнуть третья мировая война, материале РБК-Украина.

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