США назвали реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань "вопиющей провокацией"
Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была "вопиющей провокацией". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на Восточноазиатском саммите в Камбодже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Блинкен сказал, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей, после того как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе
Напомним, обстановка вокруг Китая и Тайваня накалилась из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Китай в день визита Пелоси анонсировал масштабные военные учения, которые проводят возле Тайваня.
Подробнее о том, почему визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань так раздражает пекинский режим и может ли в Восточной Азии вспыхнуть третья мировая война, материале РБК-Украина.
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