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США назвали реакцію Китаю на візит Пелосі на Тайвань "кричущою провокацією"

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 08:52
США назвали реакцію Китаю на візит Пелосі на Тайвань "кричущою провокацією" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Реакція Китаю на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань була "кричущою провокацією". Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про це на Східноазіатському саміті в Камбоджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Блінкен сказав, що Китай прагнув залякати не тільки Тайвань, але і сусідів, після того як він почав найбільші в історії військові навчання в Тайванській протоці

Нагадаємо, обстановка навколо Китаю і Тайваню загострилася через візит в Тайбей спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай в день візиту Пелосі анонсував масштабні військові навчання, які проводять біля Тайваню.

Детальніше про те, чому візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань так дратує Пекінський режим і чи може в Східній Азії спалахнути Третя світова війна, матеріалі РБК-Україна.

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