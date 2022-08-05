США назвали реакцію Китаю на візит Пелосі на Тайвань "кричущою провокацією"

Реакція Китаю на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань була "кричущою провокацією". Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про це на Східноазіатському саміті в Камбоджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Блінкен сказав, що Китай прагнув залякати не тільки Тайвань, але і сусідів, після того як він почав найбільші в історії військові навчання в Тайванській протоці

Нагадаємо, обстановка навколо Китаю і Тайваню загострилася через візит в Тайбей спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай в день візиту Пелосі анонсував масштабні військові навчання, які проводять біля Тайваню.

Детальніше про те, чому візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань так дратує Пекінський режим і чи може в Східній Азії спалахнути Третя світова війна, матеріалі РБК-Україна.