В США назвали потери россиян на войне в Украине: сколько погибло лейтенантов и капитанов

Российские военные ежедневно несут сотни потерь в войне в Украине, в том числе они потеряли в общей сложности тысячи лейтенантов и капитанов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по данным США, российские потери в Украине в настоящее время достигли около 15 тысяч убитыми и, возможно, 45 тысяч ранеными, добавив, что Украина также понесла значительные потери.

Кроме этого, высокопоставленный чиновник на условиях анонимности отметил, что кроме убитых лейтенантов и капитанов, были убиты также сотни полковников и "много" российских генералов.

США также считают, что Украина уничтожила более 100 "важных" российских целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты противовоздушной обороны.