В США назвали втрати росіян на війні в Україні: скільки загинуло лейтенантів і капітанів
Російські військові щодня зазнають сотень втрат у війні в Україні, у тому числі вони втратили загалом тисячі лейтенантів і капітанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що, за даними США, російські втрати в Україні наразі досягли близько 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених, додавши, що Україна також зазнала значних втрат.
Окрім цього, високопоставлений чиновник на умовах анонімності зазначив, що крім убитих лейтенантів і капітанів, було вбито також сотні полковників і "багато" російських генералів.
США також вважають, що Україна знищила понад 100 "важливих" російських цілей, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об’єкти протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за даними українського Генштабу, 21 липня ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів. Таким чином, від початку повномасштабної війни Росія вже втратила близько 39 тисяч своїх військових.
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