ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов, - Генштаб

Фото: Россия потеряла в Украине уже около 39 000 своих военных (Getty Images)

За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине около 39 000 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.