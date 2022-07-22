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ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов, - Генштаб

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Украина, Пятница 22 июля 2022 08:44
ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов, - Генштаб Фото: Россия потеряла в Украине уже около 39 000 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине около 39 000 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39000 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1704 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 3920 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 863 (+4) ед,
  • РСЗО - 251 (+0) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов - 221 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 713 (+3),
  • крылатые ракеты - 167 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,
  • специальная техника - 72 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге.

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