ВСУ уничтожили уже 39 000 российских оккупантов, - Генштаб
Фото: Россия потеряла в Украине уже около 39 000 своих военных (Getty Images)
За минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла в Украине около 39 000 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 39000 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1704 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 3920 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 863 (+4) ед,
- РСЗО - 251 (+0) ед,
- средства ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов - 221 (+0) ед,
- вертолетов - 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 713 (+3),
- крылатые ракеты - 167 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,
- специальная техника - 72 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по опорным пунктам и скоплению врага на юге.
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