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Пентагон назвав кліматичну кризу загрозою для нацбезпеки США

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 23 квітня 2021 04:39
Пентагон назвав кліматичну кризу загрозою для нацбезпеки США Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін назвав зміну клімату "екзистенціальною" загрозою національній безпеці США. Вона також посилює боротьбу за ресурси.

Про це він заявив під час міжнародного кліматичного саміту, передає CNBC.

Кліматична криза - це глибоко дестабілізуюча сила для нашого світу, заявили в Пентагоні.

"У міру танення Арктики посилюється конкуренція за ресурси та вплив в регіоні. Ближче до екватора підвищення температури, часті та інтенсивні екстремальні погодні явища в Африці та Центральній Америці загрожують мільйонам людей посухою, голодом і переселенням", - додав він.

За його словами, за останні кілька років Пентагон стикався з наслідками зміни клімату для військових об'єктів.

Серед них був ураган "Майкл" 2018 року, який "завдав мільярди доларів збитку військово-повітряній базі Тіндалл у Флориді", і сильна повінь річки Міссурі у 2019 році, що пошкодила Військово-повітряну базу Оффатт (штат Небраска).

"Лісові пожежі в Каліфорнії загрожують іншим військовим об'єктам, змушуючи їх до повторної евакуації. Тайфуни на Гуамі найчастіше траплялися з червня по грудень, але в лютому 2019 року тайфун Вутіп змусив нас призупинити навчання з нашими австралійськими і японськими союзниками", - додав Остін.

Нагадаємо, раніше Байден заявив про плани США до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

Водночас Китай через кліматичну кризу має намір скорочувати споживання вугілля з 2026 року.

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