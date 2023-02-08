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США назвали "фальшивою вигадкою" заяву про причетність до підриву "Північних потоків"

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США, Середа 08 лютого 2023 19:35
США назвали "фальшивою вигадкою" заяву про причетність до підриву "Північних потоків" Фото: США назвали "фальшивою вигадкою" заяву про причетність до підриву "Північних потоків" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Білому домі стверджують, що інформація про те, що до підриву "Північних потоків" причетні американські водолази та Норвегія, "є абсолютною фальшивою вигадкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це повна брехня і повна вигадка", - заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Уотсон.

Як повідомляється, раніше американський журналіст Сеймур Херш опублікував у своєму блозі статтю "Як Америка знищила газопровід "Північний потік".

У своєму матеріалі Херш стверджує, що президент США Джо Байден за сприяння свого радника Джейка Саллівана особисто віддав наказ підірвати газопроводи. Вибухівку під прикриттям НАТО встановили американські водолази, а детонацію спровокував гідроакустичний буй, який скинула з повітря Норвегія.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" у вересні 2022 року підірвали росіяни.

НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.

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