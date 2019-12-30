В США назвали дату визита Помпео в Украину

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Госсекретарь США в пятницу, 3 января, посетит Киев

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в пятницу, 3 января 2020 года, прибудет с визитом в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как сообщают в американском внешнеполитическом ведомстве, Помпео планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Вадимом Пристайко, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, государственный секретарь США примет участие в чествовании памяти погибших в результате боевых действий на Донбассе, а также встретится с представителями гражданского общества, бизнеса и религиозных организаций, чтобы обсудить вопросы прав человека, программу реформ правительства и инвестиционный климат в Украине.

После визита в Киев Помпео отправится в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. В целом рабочий визит американского политика в страны продлится с 3 по 7 января.

Напомним, сегодня государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

Также РБК-Украина писало, что помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января 2020 года государственный секретарь США Помпео с рабочим визитом прилетит в Украину.