В США назвали дату вакцинации от COVID-19 Байдена и его жены

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получит вакцину от коронавируса уже на следующей неделе. Вместе с Байденом вакцинируется и его жена Джилл.

Об этом заявила пресс-секретарь переходной администрации Байдена Дженнифер Псаки, передает телеканал CNN.

Как сообщила пресс-секретарь, Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря. Его вакцинируют препаратом компаний

Вакцинация, как уточнила пресс-секретарь, пройдет в штате Делавэр. Будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж

Напомним, до этого Байден заявлял, что не планирует делать прививку от коронавируса в числе первых, однако вакцинироваться он планировал публично, чтобы стать примером для американцев.

Добавим, сегодня от коронавируса вакцинировался вице-президент США Майк Пенс. Процедура прививки Пенса от COVID-19 проходила публично. Он получил вакцину компаний Pfizer и BioNTech.