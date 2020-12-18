У США назвали дату вакцинації від COVID-19 Байдена та його дружини

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримає вакцину від коронавірусу вже наступного тижня. Разом з Байденом вакцинується і його дружина - Джилл.

Про це заявила прес-секретар перехідної адміністрації Байдена Дженніфер Псакі, передає телеканал CNN.

Як повідомила прес-секретар, Байден отримає щеплення від коронавірусу у понеділок, 21 грудня. Його вакцинують препаратом компаній

Вакцинація, як уточнила прес-секретар, пройде у штаті Делавер. Майбутній віце-президент США Камала Харріс та її чоловік

Нагадаємо, до цього Байден заявляв, що не планує робити щеплення від коронавірусу серед перших, однак вакцинуватися він планував публічно, щоб стати прикладом для американців.

Додамо, сьогодні від коронавірусу вакцинувався віце-президент США Майк Пенс. Процедура щеплення Пенса від COVID-19 проходила публічно. Він отримав вакцину компаній Pfizer та BioNTech.