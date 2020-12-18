Вице-президент США публично вакцинировался от COVID-19

В пятницу, 18 декабря, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сделал прививку от коронавируса. Вакцинировался он публично, перед камерами в прямом эфире.
Об этом сообщает издание ABC.
Вместе с Пенсом вакцинировались также его жена Карен и генеральный хирург США Джером Адамс. Все трое получили вакцину компаний Pfizer / BioNTech.
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0— ABC News (@ABC) December 18, 2020
Напомним, накануне сообщалось, что Пенс вакцинируется от коронавируса.
Ранее издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.
Кроме того, в Белом доме заявили, что Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.
Добавим, что 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.