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Вице-президент США публично вакцинировался от COVID-19

Вашингтон, Пятница 18 декабря 2020 15:46
Вице-президент США публично вакцинировался от COVID-19
Фото: Майк Пенс (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 18 декабря, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сделал прививку от коронавируса. Вакцинировался он публично, перед камерами в прямом эфире.

Об этом сообщает издание ABC.

Вместе с Пенсом вакцинировались также его жена Карен и генеральный хирург США Джером Адамс. Все трое получили вакцину компаний Pfizer / BioNTech.

Напомним, накануне сообщалось, что Пенс вакцинируется от коронавируса.

Ранее издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.

Добавим, что 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиМайк Пенсвакцина от коронавируса

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