В США назвали дату наступної зустрічі "Рамштайн"

Наступна зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн" відбудеться вже 21 квітня на однойменній військово-повітряній базі в Німеччині.

Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, пише РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Також зазначається, що Остін запросив міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити війну, яка продовжується на території України й різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США

"Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", - заявив в ВПС США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав головні пріоритети України під час майбутнього засідання "Рамштайн".

Також нещодавно було запропоновано нову форму для партнерства на світовій арені - "інформаційний "Рамштайн". Він повинен об'єднати країни у протидії пропаганди Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.