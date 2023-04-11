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В США назвали дату следующей встречи "Рамштайн"

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Следующая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн" состоится 21 апреля на одноименной военно-воздушной базе в Германии.

Об этом заявили Военно-воздушные силы США в Европе, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Министр обороны США Ллойд Остин ІІІ планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн", Германия, 21 апреля 2023", - заявил в ВВС США.

Также отмечается, что Остин пригласил министров обороны и военных высокопоставленных чиновников мира обсудить войну, которая продолжается на территории Украины и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные приоритеты Украины во время предстоящего заседания "Рамштайна".

Также недавно была предложена новая форма для партнерства на мировой арене - "информационный "Рамштайн", который должен объединить страны в противодействие пропаганде России.

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Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиВстреча Рамштайн