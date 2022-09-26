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США в найближчі дні оголосять про заходи у відповідь на псевдореферендуми РФ

Фото: США в найближчі дні оголосять про заходи у відповідь на псевдореферендуми РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки збираються оголосити про заходи, які будуть вжиті у відповідь на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, у найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-які сфабриковані наслідки, які анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", - сказала вона.

Карін Жан-П'єр зазначила, що США будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності. Штати також будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Вона додала, що США готові змусити РФ "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на псевдореферендуми.

Нагадаємо, що 23-27 вересня загарбники проводять "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН щодо "референдумів", які Росія намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.

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