RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ

Фото: США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки собираются объявить о мерах, которые будут приняты в ответ на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем какие-либо сфабрикованные последствия, которые анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - сказала она.

Карин Жан-Пьер отметила, что США будут работать с их союзниками и партнерами, чтобы привлечь РФ к ответственности. Штаты также будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Она добавила, что США готовы заставить РФ "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на псевдореферендумы.

Напомним, что 23-27 сентября захватчики проводят "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза ООН по "референдумовам" , которые Россия пытается проводить на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРеферендум