США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ

Соединенные Штаты Америки собираются объявить о мерах, которые будут приняты в ответ на проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга .

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем какие-либо сфабрикованные последствия, которые анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - сказала она.

Карин Жан-Пьер отметила, что США будут работать с их союзниками и партнерами, чтобы привлечь РФ к ответственности. Штаты также будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Она добавила, что США готовы заставить РФ "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на псевдореферендумы.