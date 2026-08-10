У США навчились "друкувати" морські дрони (фото)

Зазначається, що безекіпажні катери виготовлені за допомогою "великоформатного роботизованого друку". За словами розробників, такі проекти демонструють, наскільки цифрове виробництво забезпечує гнучкі цикли розробки, гнучкість проектування та швидший шлях від концепції до розгортання.

"Зі зростанням попиту на спеціалізовані морські платформи, методи виробництва повинні розвиватися разом з ними. Здатність швидко виробляти, оцінювати та вдосконалювати складні системи стає дедалі важливішою перевагою", - додали у компанії.

При цьому у Haddy тримають у секреті ключові характеристики та замовника TF-179. Відомо, що виробничі потужності компанії розташовані у місті Сант-Петербург, що у штаті Флорида.