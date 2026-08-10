В США научились "печатать" морские дроны (фото)

Компания Haddy из США создала морской беспилотный катер TF-179 по технологии крупноформатной 3D-печати.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что безэкипажные катера изготовлены с помощью "великоформатной роботизированной печати". По словам разработчиков, такие проекты демонстрируют, насколько цифровое производство обеспечивает гибкие циклы разработки, гибкость проектирования и более быстрый путь от концепции к развертыванию.
"С ростом спроса на специализированные морские платформы, методы производства должны развиваться вместе с ними. Способность быстро производить, оценивать и совершенствовать сложные системы становится все более важным преимуществом", - добавили в компании.
При этом у Haddy держат в секрете ключевые характеристики и заказчика TF-179. Известно, что производственные мощности компании расположены в городе Сант-Петербург, штат Флорида.
Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Украина работает над новой системой для морских беспилотников , которая позволит не только уничтожать вражеские цели, но и задерживать подсанкционные суда в Черном море и сопровождать их в порт для дальнейшей конфискации.
По словам командира подразделения ГУР с позывным "Девятый", основу новой концепции составляет модернизированный многоцелевой морской дрон "Катран".
Также мы писали, что украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda , который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции кафиров.