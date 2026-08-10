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В США научились "печатать" морские дроны (фото)

10:54 10.08.2026 Пн
2 мин
Как производят морские дроны в США?
aimg Константин Широкун
Фото: в США научились "печатать" морские дроны (linkedin.com/company/haddy)

Компания Haddy из США создала морской беспилотный катер TF-179 по технологии крупноформатной 3D-печати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что безэкипажные катера изготовлены с помощью "великоформатной роботизированной печати". По словам разработчиков, такие проекты демонстрируют, насколько цифровое производство обеспечивает гибкие циклы разработки, гибкость проектирования и более быстрый путь от концепции к развертыванию.

"С ростом спроса на специализированные морские платформы, методы производства должны развиваться вместе с ними. Способность быстро производить, оценивать и совершенствовать сложные системы становится все более важным преимуществом", - добавили в компании.

При этом у Haddy держат в секрете ключевые характеристики и заказчика TF-179. Известно, что производственные мощности компании расположены в городе Сант-Петербург, штат Флорида.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Украина работает над новой системой для морских беспилотников , которая позволит не только уничтожать вражеские цели, но и задерживать подсанкционные суда в Черном море и сопровождать их в порт для дальнейшей конфискации.

По словам командира подразделения ГУР с позывным "Девятый", основу новой концепции составляет модернизированный многоцелевой морской дрон "Катран".

Также мы писали, что украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda , который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции кафиров.

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