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У США навчились "друкувати" морські дрони (фото)

10:54 10.08.2026 Пн
2 хв
Як виготовляють морські дрони у США?
aimg Костянтин Широкун
У США навчились "друкувати" морські дрони (фото) Фото: у США навчились "друкувати" морські дрони (linkedin.com/company/haddy)
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Компанія Haddy зі Сполучених Штатів створила морський безпілотний катер TF-179 за технологією великоформатного 3D-друку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що безекіпажні катери виготовлені за допомогою "великоформатного роботизованого друку". За словами розробників, такі проекти демонструють, наскільки цифрове виробництво забезпечує гнучкі цикли розробки, гнучкість проектування та швидший шлях від концепції до розгортання.

У США навчились &quot;друкувати&quot; морські дрони (фото)

"Зі зростанням попиту на спеціалізовані морські платформи, методи виробництва повинні розвиватися разом з ними. Здатність швидко виробляти, оцінювати та вдосконалювати складні системи стає дедалі важливішою перевагою", - додали у компанії.

У США навчились &quot;друкувати&quot; морські дрони (фото)

При цьому у Haddy тримають у секреті ключові характеристики та замовника TF-179. Відомо, що виробничі потужності компанії розташовані у місті Сант-Петербург, що у штаті Флорида.

У США навчились &quot;друкувати&quot; морські дрони (фото)

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомили, що Україна працює над новою системою для морських безпілотників, яка дозволить не лише знищувати ворожі цілі, а й затримувати підсанкційні судна в Чорному морі та супроводжувати їх до порту для подальшої конфіскації.

За словами командира підрозділу ГУР із позивним "Дев'ятий", основу нової концепції становить модернізований багатоцільовий морський дрон "Катран".

Також ми писали, що українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів.

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