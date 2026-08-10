В США научились "печатать" морские дроны (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что безэкипажные катера изготовлены с помощью "великоформатной роботизированной печати". По словам разработчиков, такие проекты демонстрируют, насколько цифровое производство обеспечивает гибкие циклы разработки, гибкость проектирования и более быстрый путь от концепции к развертыванию.

"С ростом спроса на специализированные морские платформы, методы производства должны развиваться вместе с ними. Способность быстро производить, оценивать и совершенствовать сложные системы становится все более важным преимуществом", - добавили в компании.

При этом у Haddy держат в секрете ключевые характеристики и заказчика TF-179. Известно, что производственные мощности компании расположены в городе Сант-Петербург, штат Флорида.