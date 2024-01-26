У США натякнули, що готові посилювати санкції проти режиму Лукашенка

Він зазначив, що США різко засуджують нещодавні рейди режиму Лукашенка та затримання колишніх політв’язнів та їхніх родичів.

"США продовжують вважати режим відповідальним за триваючі напади на права людини та спроби перешкодити демократичним прагненням народу Білорусі", - зазначив Міллер.

Що цьому передувало

23 січня білоруський КДБ провів масові рейди та затримання колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних в'язнів. Наступного дня вони продовжилися.

Повідомлялося, що силовики нібито проводять обшуки у рамках справ про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Правозахисники у Білорусі заявили, що було затримано десятки осіб.

Допомога Білорусі у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

Крім того, режим Лукашенка допомагає Росії у депортації українських дітей. Нещодавно США ввели санкції проти Білорусі за допомогу РФ і депортацію українських дітей.