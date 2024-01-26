RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США намекнули, что готовы ужесточать санкции против режима Лукашенко

Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США осуждают преступные действия режима Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон намекнул, что готов ужесточить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа США Мэтью Миллера в Twitter (X).

Он отметил, что США резко осуждают недавние рейды Лукашенко и задержание бывших политзаключенных и их родственников.

"США продолжают считать режим ответственным за продолжающиеся нападения на права человека и попытки воспрепятствовать демократическим стремлениям народа Беларуси", - отметил Миллер.

Что этому предшествовало

23 января белорусский КГБ провел массовые рейды и задержание бывших политзаключенных и родственников нынешних политических заключенных. На следующий день они продолжились.

Сообщалось, что силовики якобы проводят обыски в рамках дел о финансировании экстремистских формирований и участии в них. Правозащитники в Беларуси заявили, что были задержаны десятки человек.

Помощь Беларуси в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Кроме того, режим Лукашенко помогает России в депортации украинских детей. Недавно США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и депортацию украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты АмерикиБеларусь