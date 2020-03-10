США и НАТО обсуждают оказание Турции помощи в Идлибе

США обсуждает со своими союзниками по НАТО возможность оказания военной помощи Турции в военном конфликте в сирийском Идлибе. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.

При этом представитель США исключил использование сухопутных войск в качестве помощи Турции в случае нарушения режима прекращения огня со стороны сирийского правительства и России.

"Забудьте о силах на земле. Силы на земле - это мера на самый крайний случай. Вопрос заключается в том, как складывается ситуация в воздухе, и мы этот вопрос изучаем", - отметил Джеффри.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган запросил у НАТО дополнительную помощь по Сирии. В частности, Турция запросила помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционным кризисом.

Также РБК-Украина писало, что Эрдоган заявил о готовности начать односторонние действия в Идлибе со стороны турецких военных при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы. До этого Турция и Россия договорились о введении режима прекращения огня в регионе.