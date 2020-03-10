США і НАТО обговорюють надання Туреччині допомоги в Ідлібі

США обговорює зі своїми союзниками по НАТО можливість надання військової допомоги Туреччині військовому конфлікті в сирійському Ідлібі. Про це заявив спецпредставник США по Сирії Джеймс Джеффрі, передає Reuters.

При цьому представник США виключив використання сухопутних військ як допомогу Туреччині у разі порушення режиму припинення вогню з боку сирійського уряду і Росії.

"Забудьте про сили на землі. Сили на землі - це міра на самий крайній випадок. Питання полягає в тому, як складається ситуація в повітрі, і ми це питання вивчаємо", - зазначив Джеффрі.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив у НАТО додаткову допомогу по Сирії. зокрема, Туреччина запросила допомогу для захисту кордону з Сирією, а також у зв'язку з міграційною кризою.

Також РБК-Україна писало, що Ердоган заявив про готовність почати односторонні дії в Ідлібі з боку турецьких військових за умови, якщо Росія не виконає власні зобов'язання щодо цієї регіональної проблеми. До цього Туреччина і Росія домовилися про введення режиму припинення вогню в регіоні.