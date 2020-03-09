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Эрдоган запросил у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Новости » Политика     09.03.2020 - 19:16
Эрдоган запросил у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Турция запросила помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами

Турция запросила дополнительную помощь Североатлантического альянса (НАТО) по Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает агентство "Анадолу".

Страна запросила дополнительную помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы.

Тогда Эрдоган заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы страны в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.

РБК-Украина писало, что Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза. Эрдоган должен провести встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Эрдоган обсудит вопрос мигрантов с ЕС Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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