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Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги Україні до кінця вересня

Київ, Неділя 15 вересня 2024 09:47
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Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги Україні до кінця вересня Фото: радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

США працюють над новим пакетом допомоги для України. Його оголосять до кінця цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана на форумі Ялтинської європейської стратегії, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що США працюють над суттєвим пакетом для України з різними можливостями, який можуть оголосити вже до кінця вересня.

Салліван зазначив, що щодня зустрічається з командою, щоб забезпечити Україну інструментами та засобами для стабілізації фронту і щоб переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір. Він додав, що Росію також позбавляють можливості здійснити прорив для подальшого просування.

Радник Джо Байдена нагадав, що у квітні перед тим, як Конгрес ухвалив фінансування допомоги Україні, було побоювання, що може статися крах лінії фронту. Проте українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, а Україна зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Він також прокоментував затримки з допомогою, зазначивши, що це питання не політичної волі, а логістики. За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як інший приклад підтримки Салліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчий рік.

"Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся", - наголосив радник Байдена.

Допомога США для України

США - одні з лідерів за наданням військової допомоги Україні. Вашингтон надав українській армії танки, реактивні системи залпового вогню, броньовану техніку, ракети, боєприпаси та інше озброєння, а також американські інструктори навчають українських військових.

Нещодавно США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 250 млн доларів.

Наразі у США вирішують питання щодо 5,8 млрд доларів для України, які можуть згоріти у вересні після закінчення фінансового року. Адміністрація Байдена звернулася щодо цього до Конгресу.

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