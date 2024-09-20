Україна активно готується до низки зустрічей в Америці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський веде активну підготовку до візиту у Сполучені Штати Америки. Там у нього запланована низка зустрічей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього зверенення.

За його словами, у Штатах він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, представниками обох партій у Конгресі. А також розраховує на зустрічі і з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів.

"Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності - за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись - посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", - розповів Зеленський.

Президент нагадав, що Україна розраховує на цю підтримку дуже.

"Це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. Саме так має бути", - підкреслив він.

План перемоги Зеленського

Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував підготовку плану перемоги у війні. Згодом він повідомив, що план вже готовий, а наступним важливим етапом стане його реалізація.

Раніше німецьке видання Bild розповсюдило інформацію про нібито готовність України до "заморожування" конфлікту, але ця інформація була спростована.

Хоча деталі плану ще не розголошені, Зеленський охарактеризував його як "зрозумілий" і "відвертий". Спершу документ буде передано президенту США Джо Байдену, оскільки він тісно пов'язаний з підтримкою Сполучених Штатів.