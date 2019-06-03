США нашли бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max

Федеральная авиационная администрация (FAA) США нашла бракованные детали в самолетах Boeing 737 Max. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В сообщении FAA указывается, что компания подрядчик поставляла Boeing неправильно сделанные направляющие планки предкрылков, что может сказаться на их прочности. Такие детали, влияющие на плавность взлета и посадки, были установлены на 300 самолетов Boeing 737 Max и более старую версию Boeing 737.



В FAA указали, что проблемы с предкрылком не должны привести к крушению самолета, однако могут негативно сказаться на полете.



В свою очередь в Boeing сообщили, что подозревают наличие бракованных частей на двадцати лайнерах 737 Max. При этом в компании добавили, что намерены заново перепроверить все машины, о которых сообщила FAA.



Ранее сообщалось, что американский авиастроительный концерн Boeing признал наличие ошибок в программном обеспечении симулятора полетов для самолетов серии Boeing 737 MAX.

РБК-Украина писало, что представители Федерального управления гражданской авиации США заявили по итогам брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов могут возобновиться в конце июня.