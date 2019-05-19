Boeing впервые признал наличие дефектов в программе симулятора для 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Симуляторы полетов работали с ошибками

Американский авиастроительный концерн Boeing признал наличие ошибок в программном обеспечении симулятора полетов для самолетов серии Boeing 737 MAX. Об этом заявили представители компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, в компании заявили что недостатки устранены.

"Компания Boeing внесла поправки в программное обеспечение симулятора 737 MAX и предоставила дополнительную информацию операторам устройств", - отметили представители Boeing.

Сообщается, что из-за указанных дефектов на симуляторах полетов, на которых проходят обучение пилоты, не могли быть воссозданы те условия, при которых произошли две авиакатастрофы самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, компания впервые признала ошибки в программном обеспечении, связанном с самолетами этой серии. Концерн не указал, когда он впервые узнал об этой проблеме, и информировал ли он об этом регуляторов.

Напомним, 17 мая компания Boeing объявила о полном обновлении программного обеспечения 737 МАХ, что сделает безопасным их самолеты.

Отметим, последняя катастрофа 737 MAX с жертвами произошла 10 марта. Самолет Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Перед катастрофой лайнер набрал нестандартно большую скорость, и пилоты запросили разрешение на быстрый подъем, через несколько минут после этого 737 MAX пропал с радаров.