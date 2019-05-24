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Полеты Boeing 737 MAX в США могут возобновиться в конце июня

Новости » Происшествия    24.05.2019 - 04:41
Полеты Boeing 737 MAX в США могут возобновиться в конце июня
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято

Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили по итогам брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов могут возобновиться в конце июня. Об этом сообщили три источника, знакомых с итогами брифинга в Монреале, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Собеседники агентства отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и точная дата возобновления полетов самолетов Boeing 737 MAX не определена.

Отметим, полеты Boeing 737 MAX на территории США были приостановлены после двух крушений этого лайнера за 5 месяцев - 10 марта 2019 в Эфиопии, когда погибли 157 пассажиров Ethiopian Airlines, и 29 октября 2018 года, когда в результате падения самолета в Яванское море погибли 189 человек. 

Напомним, ранее американский авиастроительный концерн Boeing признал наличие ошибок в программном обеспечении симулятора полетов для самолетов серии Boeing 737 MAX и заявил, что недостатки устранены.

Также сообщалось, что компания Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX более чем за год до первого крушения самолетов такого типа, но скрывала их.

Вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет для ВВС США Boeing впервые признал наличие дефектов в программе симулятора для 737 MAX
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиBoeing 737
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