США знайшли браковані деталі в літаках Boeing 737 Max

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США знайшла браковані деталі в літаках Boeing 737 Max. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В повідомленні FAA вказується, що компанія підрядник постачала Boeing неправильно зроблені напрямні планки предкрилків, що може позначитися на їх міцності. Такі деталі, що впливають на плавність зльоту і посадки, були встановлені на 300 літаків Boeing 737 Max і більш стару версію Boeing 737.



В FAA вказали, що проблеми з предкрилков не повинні призвести до краху літака, однак можуть негативно позначитися на польоті.



У свою чергу в Boeing повідомили, що підозрюють наявність бракованих частин на двадцяти лайнери 737 Max. При цьому в компанії додали, що мають намір заново перевірити всі машини, про які повідомила FAA.



Раніше повідомлялося, що американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок в програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX.

РБК-Україна писало, що представники Федерального управління цивільної авіації США заявили за підсумками брифінгу в штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що польоти літаків Boeing 737 MAX на території Сполучених Штатів можуть поновитися в кінці червня.