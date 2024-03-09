США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні, - CNN

США наприкінці 2022 року почали підготовку до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Побоювання американської адміністрації ґрунтувалися на деякій розвідувальній інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
За словами іншого американського чиновника, з кінця літа до осені 2022 року
В США вважали, що спровокувати Росію на ядерний удар по Україні може втрата Херсона, оскільки Москва могла розглядати це як "екзистенційну загрозу", розповів неназваний американський чиновник. Ядерний удар також міг розглядатися Кремлем як інструмент стримування України від подальшого звільнення територій чи потенційного нападу на РФ.
Російська пропаганда в цей час активно поширювала вкид про "брудну бомбу", яку нібито планує підірвати Україна, щоб звинуватити в цьому РФ. Пізніше західна розвідка дізналася про обговорення серед російських чиновників ядерного удару. Проте США не зафіксували підготовки ядерних сил РФ до удару, хоча у Вашингтоні не були впевнені, що зможуть дізнатися про переміщення тактичної зброї в РФ, бо її складно відстежувати.
На тлі загрози США співпрацювали з союзниками над розробкою планів реагування, а також через них намагалися послати Росії попередження про наслідки. Вашингтон також намагався заручитися підтримкою Індії та Китаю.
Сьогодні американські чиновники, як зазначає CNN, вважають, що небезпека ядерного удару зменшилася.
Нагадаємо, минулого року, виступаючи в ООН, президент Володимир Зеленський закликав роззброїти Росію, оскільки терористи не мають права володіти ядерною зброєю.
Крім того, Росія перемістила свою ядерну зброю у Білорусь.Однак скористатись нею у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка самостійно не вийде.
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