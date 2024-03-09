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США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине, - CNN

Фото: США готовились к ядерному удару РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США в конце 2022 года начали подготовку к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Опасения американской администрации основывались на некоторой разведывательной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

По словам другого американского чиновника, с конца лета до осени 2022 года

В США считали, что спровоцировать Россию на ядерный удар по Украине может потеря Херсона, поскольку Москва могла рассматривать это как "экзистенциальную угрозу", рассказал неназванный американский чиновник. Ядерный удар также мог рассматриваться Кремлем как инструмент сдерживания Украины от дальнейшего освобождения территорий или потенциального нападения на РФ.

Российская пропаганда в это время активно распространяла вброс о "грязной бомбе", которую якобы планирует взорвать Украину, чтобы обвинить в этом РФ. Позже западная разведка узнала об обсуждении среди российских чиновников ядерного удара. Однако США не зафиксировали подготовки ядерных сил РФ к удару, хотя в Вашингтоне не были уверены, что смогут узнать о перемещении тактического оружия в РФ, потому что его сложно отслеживать.

На фоне угрозы США сотрудничали с союзниками по разработке планов реагирования, а также через них пытались послать России предупреждения о последствиях. Вашингтон также пытался заручиться поддержкой Индии и Китая.

Сегодня американские чиновники считают, что опасность ядерного удара уменьшилась.

Напомним, в прошлом году, выступая в ООН, президент Владимир Зеленский призвал разоружить Россию, поскольку террористы не имеют права владеть ядерным оружием.

Кроме того, Россия переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Однако воспользоваться им у самопровозглашенного президента Александра Лукашенко самостоятельно не получится.

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Соединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныЯдерное оружие