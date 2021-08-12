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США направят войска в Афганистан для эвакуации персонала посольства, - Reuters

Автор: РБК-Украина

Госдепартамент Соединенных Штатов намерен объявить об эвакуации сотрудников своего посольства в афганском городе Кабул. Поскольку "Талибан" стремительно набирает силу в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам двух американских чиновников, военные помогут с эвакуацией, что является стандартной практикой в зонах конфликтов, что приведет к временному присутствию в стране некоторых дополнительных сил.

Напомним, 12 августа талибы захватили Кандагар - столицу одноименной провинции на юге Афганистане и второй по численности населения город страны.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане и контролируют 9 из 34 административных центров страны.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан