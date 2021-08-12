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Талибы захватали второй по величине город Афганистана

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Кабул, Четверг 12 августа 2021 18:42
Талибы захватали второй по величине город Афганистана Фото: талибы захватали Кандагар (twitter.com/WorldCitizenLA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальное движение "Талибан" заявило о захвате второго по величине города в Афганистане - Кандагаре. Официального подтверждения этой информации пока нет. Также стало известно о взятии талибами столицы провинции Газни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Аль-Джазира.

"Талибан только что написал в Twitter, что захватил Кандагар", - сообщает издание.

Агентство отмечает, что пока не понятно, насколько правдиво заявление талибов. Однако, по его данным, за Кандагар идут ожесточенные бои. В соцсетях пользователи размещают видео, на которых, как утверждается, показаны кадры отступления правительственных войск из города.

Аль-Джазира отмечает, что Кандагар - важный актив для правительства Афганистана, за который оно должно держаться. В городе проживает около 400 тысяч человек.

В то же время сообщается, что талибы взяли под контроль Газни, столицу одноименной провинции. Город находится примерно в 130 километрах от Кабула. Таким образом боевики захватали уже 10 административных центров страны за несколько дней.

На фоне обострения ситуации в Афганистане посольство США призвало американцев немедленно покинуть страну, используя доступные варианты коммерческих рейсов.

"Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле", - говорится в уведомлении посольства.

Напомним, 11 августа боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане. Теперь в руках талибов находится 9 из 34 административных центров.

Отметим, ранее сообщалось, что талибы контролируют более 60% территории Афганистана.

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Талибан Афганистан Кабул
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