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США направлять війська до Афганістану для евакуації персоналу посольства, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Держдепартамент Сполучених Штатів має намір оголосити про евакуацію співробітників свого посольства в афганському місті Кабул. Оскільки "Талібан" стрімко набирає силу в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами двох американських чиновників, військові допоможуть з евакуацією, що є стандартною практикою в зонах конфліктів, що призведе до тимчасової присутності в країні деяких додаткових сил.

Нагадаємо, 12 серпня таліби захопили Кандагар - столицю однойменної провінції на півдні Афганістані і друге за чисельністю населення місто країни.

Раніше повідомлялося, що бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані і контролюють 9 з 34 адміністративних центрів країни.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан