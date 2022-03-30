UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США направят в Восточную Европу 10 истребителей и другую военную технику, - Пентагон

Фото: спикер Минобороны США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

США собираются направить в Восточную Европу 10 истребителей F-18, корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130. Точное место их дислокации не называется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Примерно десять истребителей F-18, корпуса морской пехоты... и пара военно-транспортных самолетов C-130... теперь будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы", - заявил Кирби.

Представитель Пентагона также напомнил, что сейчас в Норвегии идут ежегодные учения НАТО Cold Responce. Ранее после этих учений около 200 американских морпехов были передислоцированы в Литву.

Напомним, Джон Кирби заявил, что отход войск Российской Федерации от Киева может быть перебазированием, а не реальным отводом военной техники.

Ранее в Пентагоне заявили, что высшее военное руководство России с начала войны избегает переговоров с США. Эксперты говорят, что это может привести к эскалации конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПентагон