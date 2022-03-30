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США направлять до Східної Європи 10 винищувачів та іншу військову техніку, - Пентагон

Фото: спікер Міноборони США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

США збираються направити в Східну Європу 10 винищувачів F-18, корпуси морської піхоти і кілька військово-транспортних літаків C-130. Точне місце їх дислокації не називається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Приблизно десять винищувачів F-18, корпуси морської піхоти... і пара військово-транспортних літаків C-130... тепер будуть передислоковані в Східну Європу. Точне місце призначення я поки назвати не можу, але вони будуть передислоковані", - заявив Кірбі.

Представник Пентагону також нагадав, що зараз в Норвегії йдуть щорічні навчання НАТО Cold Responce. Раніше після цих навчань близько 200 американських морпіхів були передислоковані в Литву.

Нагадаємо, Джон Кірбі заявив, що відхід військ Російської Федерації від Києва може бути перебазуванням, а не реальним відведенням військової техніки.

Раніше в Пентагоні заявили, що вище військове керівництво Росії з початку війни уникає переговорів з США. Експерти кажуть, що це може призвести до ескалації конфлікту.

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