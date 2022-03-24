Военное руководство РФ с начала войны отказывается от переговоров с США, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что высшее военное руководство России избегает переговоров с США. Эксперты утверждают, что это может привести к эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий официального представитель Пентагона Джона Кирби изданию Washington Post

По его словам, Москва избегает прямых переговоров военного руководства. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов отказываются от проведения телефонных разговоров с Пентагоном.

В СМИ добавили, что эксперты выражают опасение, что такое поведение руководства РФ может привести к эскалации конфликта из-за какого-либо случайного инцидента.