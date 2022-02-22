Есть еще резерв. ЕС раскрыл содержание новых санкций против России: что в пакете
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскрыл содержание новых санкций против России. В частности, за признание "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.
Пакет санкций ЕС ударит по:
- 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".
- 27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Также санкции коснутся политического, военного, делового и медийного секторов.
- Целевые экономические отношения между двумя отколовшимися регионами и Европейским Союзом.
- Устранение возможности доступа российского государства к капиталу и финансовым рынкам ЕС.
"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только первые шаги", - написал Боррель.
Вместе с тем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС располагает дополнительными санкциями против России, и будет о них договариваться, если Кремль решит пойти еще дальше в эскалации вокруг Украины.
"Мы увидели жесткую волю и солидарность государств членов, общее видение того, куда мы хотим идти. Однако у нас есть санкции, о которых мы еще будем договариваться, санкции в резерве, если Россия решит пойти дальше"
Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".
Отметим, что Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.