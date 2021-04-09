США направят два корабля в Черное море из-за стягивания войск России

Из-за стягивания войск России к украинской границе США направят два военных корабля в Черное море. Корабли пройдут через Босфор на следующей неделе.

Об этом пишет турецкое издание NTV.

Сообщается, что Вашингтон уже уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Отметим, США должны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей согласно конвенции Монтре. Турецкое издание отмечает, что корабли зайдут в Черное море из-за нарастания напряженности между Россией и Украиной.