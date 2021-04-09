RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США направлять два корабля в Чорне море через стягування військ Росії

Автор: РБК-Україна

Через стягування військ Росії до українського кордону США направлять два військові кораблі в Чорне море. Кораблі пройдуть через Босфор наступного тижня.

Про це пише турецьке видання NTV.

Повідомляється, що Вашингтон вже повідомив Анкарі про проходження двох військових кораблів через Босфор до Чорного моря. Зазначимо, США повинні повідомляти Туреччині про прохід військових кораблів відповідно до конвенції Монтре.

Турецьке видання зазначає, що кораблі зайдуть в Чорне море через наростання напруженості між Росією і Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів до Чорного моря, щоб продемонструвати свою підтримку. Однак про терміни і кількість судів стало відомо тільки сьогодні.

До цього у президента Росії Володимира Путіна заявили про можливу загрозу самій РФ через ескалацію ситуації на Донбасі. Таким чином, стягування військ пояснюють необхідністю забезпечення своєї безпеки.

"Зростання напруженості, ескалація напруженості на південному сході України обумовлює ті заходи, які Росія вживає для забезпечення своєї безпеки", - сказав представник Кремля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЧорне море
Читайте також
Кремль про участь у виборах жителів Донбасу: подвійне громадянство не буде перешкодою
Прогноз погоди