США направлять два корабля в Чорне море через стягування військ Росії

Через стягування військ Росії до українського кордону США направлять два військові кораблі в Чорне море. Кораблі пройдуть через Босфор наступного тижня.

Про це пише турецьке видання NTV.

Повідомляється, що Вашингтон вже повідомив Анкарі про проходження двох військових кораблів через Босфор до Чорного моря. Зазначимо, США повинні повідомляти Туреччині про прохід військових кораблів відповідно до конвенції Монтре. Турецьке видання зазначає, що кораблі зайдуть в Чорне море через наростання напруженості між Росією і Україною.