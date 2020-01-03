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США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 21:40
США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток
Иллюстративное фото (defense.gov)

Решение связано с обострением ситуации в Ираке

США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, а именно около 3 тысяч военнослужащих.

"После атаки на посольство США в Багдаде в начале этой недели США разместили 750 военнослужащих из этого же подразделения и заявили, что возможны дополнительные дислокации", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным об'объектах шиитских боевиков на иракской территории.

Кроме того, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде приостановило все консульские операции после того, как здание дипломатической миссии подверглось нападению со стороны протестующих.

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