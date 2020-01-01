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Посольство США в Ираке приостановило работу на фоне беспорядков

Новости » Политика     01.01.2020 - 20:58
Посольство США в Ираке приостановило работу на фоне беспорядков
Иллюстративное фото (twitter.com)

Все намеченные встречи в посольстве были отменены

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде приостановило все консульские операции после того, как здание дипломатической миссии подверглось нападению со стороны протестующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США.

Отмечается, что все намеченные встречи были отменены. А дипломаты порекомендовали гражданам США не приближаться к зданию посольства, избегать мест, где собираются демонстранты, не ездить в Ирак и следить за событиями в регионе в местных и международных СМИ.

Кроме того, для решения визовых вопросов граждане могут обратиться в американское генеральное консульство в Эрбиле.

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

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