США направлять додаткові 3 тис. військових на Близький Схід

Ілюстративне фото (defense.gov)

Рішення пов'язане із загостренням ситуації в Іраку

США направлять додатковий військовий контингент до Близького Сходу після загострення напруження в регіоні у зв'язку із вбивством іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що на Близький Схід передислокують частину сил швидкого реагування 82-ої повітряно-десантної дивізії, а саме близько 3 тисяч військовослужбовців.

"Після атаки на посольство США в Багдаді на початку цього тижня США розмістили 750 військовослужбовців з цього ж підрозділу і заявили, що можливі додаткові дислокації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території.

Крім того, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Посольство Сполучених Штатів в Багдаді призупинило всі консульські операції після того, як будівлю дипломатичної місії піддалося нападу з боку протестуючих.