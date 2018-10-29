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США направят дополнительно 5 тыс. солдат на границу с Мексикой

Новости » Политика    29.10.2018 - 17:10
Иллюстративное фото (GettyImages)
Иллюстративное фото (GettyImages)

По данным издания, уже около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе

Пентагон направит дополнительно 5 тыс. военных на границу США с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Это значительное увеличение военного контингента, охраняющего границу, - на прошлой неделе речь шла о 800 солдатах, которых дополнительно направят на юг страны в связи с приближением каравана мигрантов. По данным The WSJ, уже около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе.

Тысячи человек из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики направляются к территории США в надежде попасть в страну. Местные власти не стали останавливать поток людей, и американский президент Дональд Трамп пообещал лишить эти страны финансовой помощи.

Отметим, министр обороны США Джеймс Мэттис утвердил запрос Министерства внутренней безопасности о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики.

В заявлении сказано, что Мэттис одобрил предоставление "для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы".

Напомним, Трамп заявил, что "караван" мигрантов на границе - чрезвычайная ситуация национального масштаба. Глава США поручил американским пограничникам и военным тщательно за следить за "караваном".

 

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