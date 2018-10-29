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США направлять додатково 5 тис. солдатів на кордон з Мексикою

Новини » Політика    29.10.2018 - 17:10
Ілюстративне фото (GettyImages)
Ілюстративне фото (GettyImages)

За даними видання, вже близько 7000 осіб рухаються по території Мексики до американкого кордону

Пентагон направить додатково 5 тис. військових на кордон США з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Це значне збільшення військового контингенту, що охороняє кордон, - минулого тижня мова йшла про 800 солдатів, яких додатково спрямують на південь країни в зв'язку з наближенням каравану мігрантів. За даними The WSJ, вже близько 7000 осіб рухаються по території Мексики до американкою кордоні.

Тисячі людей з Гондурасу, Сальвадору, Гватемали і Мексики прямують до території США в надії потрапити в країну. Місцеві влади не стали зупиняти потік людей, і американський президент Дональд Трамп пообіцяв позбавити ці країни фінансової допомоги.

Зазначимо, міністр оборони США Джеймс Меттіс затвердив запит Міністерства внутрішньої безпеки про направлення додаткових військ на кордоні США і Мексики.

У заяві сказано, що Меттіс схвалив надання "для посилення місії Міністерства національної безпеки, Митної та прикордонної служби вздовж південно-західного кордону".

Нагадаємо, Трамп заявив, що "караван" мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу. Глава США доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за стежити за "караваном".

 

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